Ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter durch Friedberg

Die Polizei erinnert daran, dass seit 1. März ein neues Versicherungskennzechen nötig ist.

Am Samstag gegen 13.30 Uhr kontrollierte die Polizei in der Münchner Straße in Friedberg den Fahrer eines E-Scooters. Dabei stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz erloschen war. Der Mann hatte es laut Polizei versäumt, sich zum 1. März ein neues, heuer grünes Versicherungskennzeichen zu besorgen. (AZ)