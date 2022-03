Opferstock in Pfarrkirche St. Jakob aufgebrochen: Beute bleibt zurück

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte bricht in der Pfarrkirche St. Jakob in Friedberg den Opferstock auf. Der Schaden beträgt 20 Euro, Beute wird nicht gemacht.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat am Montag versucht in der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Friedberg Geld zu stehlen. Der Täter oder die Täterin brach zwischen 8 und 16 Uhr laut Polizei das Vorhängeschloss des Opferstocks in der Kirche auf.

Diebstahl in Friedberger Kirche: Beute bleibt am Boden zurück

Scheinbar wurde derjenige oder diejenige bei der Tat gestört, denn das Münzgeld blieb verstreut am Boden zurück. Bislang wird von keinem Beuteschaden ausgegangen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg entgegen unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)