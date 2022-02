Friedberg

18:00 Uhr

Organisatoren nach Absage: "Wir hätten das Altstadtfest durchgezogen"

Plus Viele Menschen hätten gerne auf der "Friedberger Zeit" 2022 unbeschwert gefeiert. Wir fragen diejenigen, die das Fest schultern, was sie von der Verschiebung halten.

Von Ute Krogull

Am Abend der Absage schrieb Thomas Günther erst mal ein Gedicht. Der Oberzöllner liebt das Altstadtfest. "Anstatt die G'wänder jetzt zu richten, soll'n wir noch mal ein Jahr verzichten", reimte er - und machte so der ersten Enttäuschung über die 19:10-Entscheidung des Stadtrates Luft, die Veranstaltung wegen der Pandemie auf 2023 zu verschieben. Viele Bürgerinnen und Bürger sind enttäuscht, dass sie heuer auf ihr liebstes Fest verzichten müssen. Was aber sagen Menschen wie Günther dazu, auf deren Schultern die Veranstaltung ruht?

