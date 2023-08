Friedberg

vor 17 Min.

Ortsentwicklungskonzept: Derchings Fahrplan in die Zukunft

Plus Vom Bürgerhaus bis zur Verkehrsberuhigung – der Planungsausschuss des Friedberger Stadtrats bringt einen umfangreichen Maßnahmenkatalog auf den Weg.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Fast zwei Jahre lang haben sich rund 100 engagierte Bürgerinnen und Bürger von Derching gemeinsam mit der Stadt Friedberg und dem Planungsbüro Dragomir Gedanken über die Zukunft ihres Ortes gemacht. Herausgekommen ist dabei ein Konzept, das eine realistische Entwicklungsperspektive aufzeigt und jetzt im Planungsausschuss des Stadtrats auf einhellige Zustimmung stieß.

Insgesamt ist das Konzept auf eine Umsetzung innerhalb von zehn bis 20 Jahren ausgerichtet. Erste Schritte könnten jedoch schon schnell erfolgen, so der Umbau der alten Schule in ein Dorfgemeinschaftshaus. Im Planungsausschuss wurden dafür eine Machbarkeitsstudie vorgestellt und der Einstieg in weitere Planungsschritte beschlossen. Ebenfalls zu den kurzfristig umzusetzenden Projekten gehört ein naturnaher Fußweg entlang der Friedberger Ach samt Mehrgenerationen-Aufenthaltsbereich. Die Verwaltung erhielt außerdem den Auftrag, die Planung für die Neugestaltung der Ortsmitten von Unter- und Oberdorf sowie des dazwischenliegenden Hangbereich entlang der Alten Bergstraße voranzutreiben.

