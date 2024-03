Der Osterhase ist im Friedberger Stadtpark unterwegs

Am Samstagnachmittag, 30. März. 2024, findet eine Osteraktion für Kinder im Friedberger Stadtpark statt. Die CSU erinnert damit an Heinz Schrall.

Als Osterhase betätigen sich der CSU-Stadtverband Friedberg und die Stadtratsfraktion am Samstag, 30. März, im Friedberger Stadtpark. Sie verstecken dort über 100 Osternester. Familien und Kinder können sie am Samstag von 14 bis 15.30 Uhr suchen. Die Aktion ist eine Hommage an den vor einigen Monaten gestorbenen CSU-Stadtrat, Sportfunktionär und großen Freund der Kinder Heinz Schrall. Die Idee dazu hatte die Friedbergerin Conny Lehmann, die durch ihre Zaun-Geschenkaktionen bei Familien bekannt und beliebt ist.

Conny Lehmann, Simone Losinger und Regina Schrall bereiten die Osteraktion der Friedberger CSU gemeinsam vor; vom Häschen der Familie Losinger tatkräftig unterstützt. (AZ)

