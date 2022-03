Otmar Selder feiert seinen 80. Geburtstag

Plus Für den gebürtigen Augsburger ist Friedberg in jeder Hinsicht zur Heimatstadt geworden.

Leitender Beamter in der Stadtverwaltung, erfolgreicher Sportler und langjähriger Funktionär beim TSV, aktives Mitglied in vielen Vereinen - sein vielfältiges berufliches und privates Engagement haben Otmar Selder zu einem der bekanntesten Friedberger gemacht. Jetzt feierte er seinen 80. Geburtstag.