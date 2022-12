Bei der Theatergruppe Ottmaring spukt es

In Ottmaring tritt die Theatergruppe mit dem "Bodschamperlspuk" auf. Die Komödie überzeugt mit bayerischem Humor und derben Witzen.

Am Dienstagabend stand die Theatergruppe Ottmaring seit Langem endlich wieder auf der Bühne. Die Halle ist zur Premiere ausverkauft. Einige Hundert Zuschauerinnen und Zuschauer warten gespannt darauf, dass sich nach langer Pause wieder der Vorhang lüftet. Seit Monaten wird dafür schon fleißig organisiert und geprobt.

Die Spielleiterin Franziska Zuckriegl hofft, dass die Aufführung gut ankommt und für Lacher sorgt. Sie möchte den Gästen wieder eine unbeschwerte Zeit geben. Angelika Zuckriegl freut sich endlich wieder mit ihrer Rolle als "Sonnhoferin" vor Publikum zu stehen. Seit 40 Jahren spielt sie im Theater und daher habe ihr es nach so langer Zeit gefehlt, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dieses Jahr soll es wieder ein lustiges Stück sein. Mit dem "Bodschamperlspuk" von Ralph Wallner hat sie sich zu ihrem Debüt als Spielleitung für einen ländlichen Schwank in drei Akten entschieden.

Die Theatergruppe steht mit ihrer Premiere von "Bodschamperlspuk – Ländlicher Schwank in drei Akten" nach zwei Jahren Pause wieder auf der Bühne. Von links nach rechts: Lena Pfisterer (Mina), Katrin Schwibinger (Gigi), Alexander Triebenbacher (Bartl), Angelika Zuckriegl (Sonnhoferin), Gerhard Funk (Beppo), Johannes Kellerer (Jockl), Monika Loibl (Adelheid), Markus Büchler (Tschako) und Andrea Wisjak (Souffleuse). Foto: Martin Heißler

Die Theatergruppe Ottmaring legt Wert auf Details

Im Dusterhof spukt es. Das glauben zumindest Mina Sonnhofer (Lena Pfisterer) und ihre Freundin Gigi (Katrin Schwibinger), die den verlassenen Hof am Wald für ihren Wunschzauber ausgewählt haben. Denn Wünsche, die in einer Raunacht bei Vollmond aufgeschrieben werden, gehen angeblich in Erfüllung. Und als magisches Gefäß muss der alte Nachttopf, das Bodschamperl, herhalten.

Dass gleichzeitig zwei Landstreicher und Taschendiebe auftauchen, ist für viele im Dorf eine Überraschung. Langfinger-Jockl (Johannes Kellerer) und sein Sohn Abstauber-Bartl (Alexander Triebenbacher) bringen das Leben so mancher Personen gehörig durcheinander. Am heruntergekommenen Anwesen sind noch andere Dorfbewohnerinnen und -bewohner interessiert: Malz-Beppo (Gerhard Funk) und die Sonnhoferin (Angelika Zuckriegl) haben beide heimlich die Absicht, den Hof zu kaufen. Und die verstand-gesteuerte Lehrerin Adelheid Amsel (Monika Loibl) und der einfache Brauknecht Tschako (Markus Büchler) kommen sich in der Kammer sehr nah. Nach unerwarteten Wendungen scheint am Ende nichts mehr so zu sein, wie es war. Ist das Zufall? Schicksal? Oder hat der Spuk vom Dusterhof seine Hand im Spiel?

Aufführungen der Theatergruppe Ottmaring zum Jahreswechsel 2022/2023

Gleich zu Beginn der Komödie sorgt eine ferngesteuerte Maus, die durch das Wohnzimmer des Dusterhofs fährt, für laute Lacher in den Reihen. Die Atmosphäre ist während der gesamten Aufführung über ausgelassen, denn die oft derben Witze und der mitunter anstößige Humor werden von den Schauspielerinnen und Schauspielern leidenschaftlich vermittelt. Markus Büchler sorgt mit seiner Rolle als eher dümmlicher Kraftprotze Tschako für heitere Stimmung im Publikum. Das Schauspiel beansprucht jedoch nicht nur die Lachmuskeln bei den Zuschauenden, vereinzelt hat das Bühnenstück auch seine traurigen Momente, die Mitgefühl beim Zusehen hervorrufen. Vor allem das ungewöhnliche Liebespaar von Tschako und Adelheid Amsel wurde von den Zusehenden ins Herz geschlossen.

Die Bühne in der Turnhalle der Johann-Peter-Ring-Grundschule wird für drei Wochen von der Theatergruppe selbst aufgebaut. Sie ist eine ausgearbeitete Nachbildung der Wohnstube des Dusterhofs, die mit zahlreichen kleinen Details gespickt ist. Neben den Sitzreihen hängen Bilder von alten Aufführungen und Schauspielern des Vereins an den Wänden, denn die Theatergruppe kann auf 73 Jahre Tradition zurückblicken. In den zwei Pausen können hungrige Besucherinnen und Besucher am Pausenverkauf des Theaters verschiedenste Leckereien erwerben.

Wer Lust bekommen hat, jetzt selbst ins Theater zu gehen, hat noch die Chance dazu: Aufführungen finden täglich von Donnerstag, 29. Dezember, bis Montag, 1. Januar, um 19.30 Uhr in der Grundschule Ottmaring statt. Telefonischer Kartenverkauf an den Spieltagen jeweils von 17 bis 20 Uhr unter 0176/99103074.