Das Morgen-Läuten wird in Ottmaring um eine halbe Stunde verschoben

Plus Die Glocken der Ottmaringer Kirche läuten jetzt um 6.30 statt um 6 Uhr. Pfarrer Martin Schnirch erklärt, warum das so ist.

Diskussionen um Kirchenglocken gibt es immer mal wieder, aktuell in Ottmaring. Dort läuten die Glocken von St. Michael seit Kurzem erst um 6.30 Uhr statt um 6 Uhr den Tag ein - ein Kompromiss, wie Pfarrer Martin Schnirch erklärt.