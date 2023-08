Friedberg-Ottmaring

Hundeattacke auf Jogger: Das droht Hund und Halterin

Plus Ein Hund greift in Ottmaring einen Jogger an. Die Halterin flüchtet, die Polizei ist ihr jedoch auf der Spur. Was Betroffene bei einem solchen Angriff tun sollten.

Von Bill Titze

Es ist eine Horrorvorstellung von Joggerinnen und Joggern: Man läuft seine Runde über die Felder – und plötzlich wird man von einem unangeleinten Hund attackiert. Genau so etwas passierte einem Mann kürzlich in Ottmaring. Die Polizei ermittelt in diesem Fall. Wir haben nachgefragt, welche Konsequenzen dem Halter oder der Halterin in einem solchen Fall drohen und wie man in der Situation am besten reagiert.

Der Vorfall in Ottmaring ereignete sich gegen 7.40 Uhr auf einem Feldweg nahe der Straße Vogelherd. Der Jogger traf dort auf eine Frau und ihre zwei weißen Windhunde, die beide nicht angeleint waren. Einer der beiden Vierbeiner sprang den Mann an und biss ihn in die Hüfte. Des Weiteren wurde sein T-Shirt zerrissen. Die Hundehalterin verweigerte die Angabe der Personalien und entfernte sich.

