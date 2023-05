1000 Euro bei Frühjahrsrätsel: Mohn bringt 72-Jähriger den Gewinn

Maria Wintermair aus Paar gewinnt beim Frühjahrsrätsel der Friedberger Allgemeinen 1000 Euro. Mit dem Geld will die Rentnerin in den Urlaub fahren.

Als Maria Wintermair aus Paar von ihrem Glück erfuhr, wollte ihr Ehemann es erst nicht glauben. Die frühere Landwirtin löste das Frühjahrsrätsel der Friedberger Allgemeinen und gewann 1000 Euro in bar. Was die 72-Jährige mit dem Geld anstellen will und warum sie keine Probleme hatte, die Lösung zu finden.

Der Klatschmohn bescherte der Frau aus dem Friedberger Ortsteil die 1000 Euro. Denn wie jeden Tag galt es die richtige Blüte zu erkennen und aus drei Vorschlägen die passende zu finden. Glockenblume und Tränendes Herz standen noch zur Auswahl. Für Wintermair kein Problem, die richtige Lösung zu finden, gartelt sie doch selbst gerne. "Sogar mein Mann hätte das gewusst und der kennt sich bei Blumen nicht gut aus", verrät die Rentnerin. Auch am Dienstag hätte sie das Rätsel gelöst, gewonnen allerdings nicht. "Ich hab schon erkannt, dass es ein Stiefmütterchen ist, aber ich habe vergessen mitzumachen. Ich hätte nie gedacht, dass ich gewinne - und dann sowas."

Die 72-Jährige hat einen grünen Daumen, wobei Blumen nicht unbedingt die Nummer eins in ihrem Garten sind. Viel lieber baut sie Kräuter an. Der optische Höhepunkt ist ein Birnbaum, wobei es gerade noch recht wild in ihrem Garten aussieht: "Durch das schlechte Wetter konnte ich bis jetzt noch nicht viel machen. Das kommt jetzt aber in den nächsten Wochen."

Klatschmohn wächst auf ihrem Grundstück weniger: "Der ist auf den Äckern zu Hause und auch erst im Sommer. Optisch gefallen mir die Felder schon sehr", so Wintermair, für die es nicht der erste Gewinn bei einer Aktion war. "Ich habe schon öfter etwas gewonnen. Mein Sohn hat bei der Friedberger Allgemeinen einmal ein Tablet gewonnen." Die zweifache Großmutter - zwei Mädchen im Alter von fünf und sieben Jahren - verbringen gerne Zeit mit ihrer Oma im Garten, wie sie berichtet.

Mit dem Gewinn möchte die Rentnerin im Herbst in den Urlaub fahren, genauer gesagt an den Gardasee. "Ich habe zu dieser Zeit Geburtstag und wir sind dort schon öfters mit Bekannten hingefahren. Mir gefällt es dort", so Wintermair, die bis 2023 als Zeitungsausträgerin in Paar unterwegs war. Und schöne Blumen gibt es dort in Italien ja auch viele ...