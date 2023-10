Paar-Seminar gibt Aufschluss: So schafft man 25 gemeinsame Jahre

Plus Der Alltag macht es Paaren oft nicht leicht, das Glück der jungen Liebe zu bewahren. Bei einem Seminar im Friedberger Pallottihaus können sie sich Impulse für ihr Zusammenleben holen.

Die Kinder, 24, 22 und 19 Jahre alt, sind flügge geworden und gehen ihre eigenen Wege. ""Früher hat sich unser Leben um die Kinder gedreht. Jetzt ist da plötzlich diese Leere", sagte Matthias Kronast aus Klosterlechfeld. Seine Frau Andrea und er sind aber zuversichtlich, diese Lücke zu füllen. Das wird bei dem Treffen deutlich, zu dem das bischöfliche Seelsorgeamt Augsburg Paare aus der ganzen Diözese eingeladen hatte, die 25 oder mehr Jahre zusammen sind. Unter dem Motto "Dankbar rückwärts – mutig vorwärts" erlebten sie einen gemeinsamen Tag im Haus der Pallottiner in Friedberg.

"Oft drehen sich die Gespräche um die Kinder, den Haushalt oder Alltägliches", sagte die Pastoralreferentin der Ehe- und Familienseelsorge, Gudrun Fendt, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Konrad Blüml das Treffen moderierte: "Dieser Tag ist wie eine Kraftquelle, wir erinnern an Gemeinsamkeiten, an Sternstunden der Beziehung." Im Mittelpunkt ihrer Übungen und Impulse stand immer wieder die Frage: Wie geht's dem anderen?