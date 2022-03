Unbekannte stehlen Ortsschild von Paar

Wer hat in der Nacht zum Sonntag im Friedberger Stadtteil etwas beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Ortsschild des Friedberger Ortsteiles Paar abmontiert und entwendet. Das Schild wurde dann in Friedberg in einem Hof aufgefunden. Hinweise zu diesem Vorfall bitte an die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 821/3231710. (AZ)