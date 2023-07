Pärchen prellt Taxifahrer um sein Geld

Aus dem Staub gemacht hat sich ein Pärchen, das sich von einem Taxifahrer nach Ottmaring hatte fahren lassen.

In der Nacht zum Samstag brachte ein Taxifahrer eine Frau und einen Mann nach Ottmaring. Am Herrenberg endete die Fahrt. Nach Angaben des Taxifahrers stiegen die beiden Unbekannten aus dem Taxi aus, ohne die Fahrt zu bezahlen. Weiter sei er von den beiden beleidigt worden und sie hätten auf das Dach des Taxis geschlagen, wodurch eine Delle entstand. Danach seien sie weggelaufen. Die Fahrtkosten beliefen sich auf rund 30 Euro, der Schaden am Taxi wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)