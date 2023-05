Pallotti-Figur aus dem Rheinland zieht nach Friedberg

Die Bronzestatue des Heiligen findet vor dem Provinzialarchiv eine neue Heimat. Steinmetz Mario Michl legt sich dafür ins Zeug.

Eigentlich ist dieser Pallotti ein Rheinländer: Pater Franz Josef Ludwig hat die Figur des Heiligen, der seinen Mantel über Schüler und Lehrer ausbreitet, für das Vinzenz-Pallotti-Kolleg in Rheinbach geschaffen. Weil dieser Standort 2021 endgültig geschlossen wurde, steht die Bronzeplastik jetzt vor dem Provinzarchiv der Pallottiner.

Rektor Pater Christoph Lentz freut sich darüber, dass die Statue in Friedberg ihren Platz gefunden hat. Denn schnell war nach der endgültigen Auflösung in Rheinbach klar, dass der Platz vor dem Archiv mit seinen Akten und Geschichten ein guter Ort wäre, um die Geschichte Rheinbachs symbolisch sichtbar zu machen und an die Pallottiner im Rheinland zu erinnern.

Pallotti-Figur: Steinmetz Michl liefert Sockel aus Muschelkalk

Weil der Raum um das Archiv vom Landschaftsgärtner mit Muschelkalksteinen gestaltet worden war, wählte man einen dieser Felssteine aus auch für den Sockel der Statue aus. Steinmetz Mario Michl, der schon öfter für die Ordensgemeinschaft gearbeitet hat, fertigte ihn auf Spendenbasis an.

"Ich finden die Figur super schön", sagt Mario Michl: "Der Pallotti mit den offenen Augen und dem beschützenden Blick. Dazu die Kinder, die begeistert schauen und von Pallottis Mantel beschützt werden." Er selbst fahre oft auf der Münchner Straße am Pallotti-Park vorbei und spitzle dann immer zu der Statue rüber, erzählt Michl.