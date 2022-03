Friedberg

12:00 Uhr

Pallottiner öffnen ihre Häuser für Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Pallottiner-Pater der Warschauer Provinz harren mit den zurückgebliebenen Menschen in der Ukraine aus und feiern Messen in Luftschutzkellern.

Plus Auch von Friedberg aus werden die ukrainischen und polnischen Mitbrüder finanziell unterstützt. Was Missionssekretär Pater Markus Hau von krebskranken Kindern und Waisen erzählt.

Von Heike John

In welchen Gästehäusern in Polen können noch Flüchtlinge untergebracht werden, was kann von Friedberg aus an Hilfsmitteln organisiert werden? Wie geht’s euch, was braucht ihr? Kein Tag vergeht, an dem Pallottinerpater Markus Hau nicht mehrfach per E-Mail oder telefonisch in Kontakt tritt mit Pater Zenon Hanas, dem Provinzial der Warschauer Pallottinerprovinz. Denn zu ihr gehört auch das Kriegsgebiet Ukraine als Delegatur mit insgesamt zehn Gemeinschaften.

