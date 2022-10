Pallottiner pflegen Austausch mit allen fünf Kontinenten

Mitbrüder der weltweiten Gemeinschaft bereiten sich in Friedberg auf ein Studium vor. Wie sie vom interkulturellen Austausch profitieren.

Die Gemeinschaft der Pallottiner hat sich auf ihrem Weg in die Zukunft einen neuen Schwerpunkt gewählt: Interkulturalität. Provinzial Pater Markus Hau führt damit einen Impuls seines Vorgängers, Pater Helmut Scharler, fort. Und er sieht darin nicht nur eine Lernaufgabe für die Provinz, sondern auch einen Wink des Himmels.

Anlass war die Anfrage an die Provinz, sich um Nigeria und Malawi zu kümmern. Somit umfasst die Verwaltungseinheit der Herz-Jesu-Provinz zwei Kontinente: Europa mit Deutschland, Österreich, Spanien und Kroatien sowie Afrika mit Nigeria, Malawi und Südafrika. Aber auch mit Indien haben die deutschen Pallottiner engen Kontakt. Nimmt man Brasilien und Australien dazu, wo ebenfalls Verbindungen bestehen, sind die deutsch-österreichischen Pallottiner mit allen Kontinenten verbunden.

In Friedberg lernen die jungen Pallottiner Deutsch

Jedes Jahr sollen etwa fünf Studenten bzw. Mitbrüder aus weltweiten pallottinischen Einheiten für ein Jahr nach Friedberg eingeladen werden. Dort sollen sie erst einmal Deutsch lernen. Anschließend werde geprüft, wer geeignet sei, in Deutschland zu studieren. Diese ziehen dann um nach Vallendar zur dortigen Universität der Pallottiner und der Internationalen Kommunität.

Pater Ashok Mascareenhas aus Indien begleitet die jungen Mitbrüder zurzeit in Friedberg. Der 39-Jährige ist seit einem Jahr in Deutschland, und sein Deutsch ist schon fast perfekt. "Ich habe eine Leidenschaft für das Lernen", sagt Ashok, der auch schon drei Jahre in Kanada gelebt hat. Die Studenten haben jeden Tag Schule bis zum Nachmittag, anschließend seien sie zusammen. Freitagabend ist dann immer "Koch-Abend".

Im Pallottheim Friedberg wird der interkulturelle Austausch gepflegt. Foto: Andreas Schmidt (Archivfoto)

Die Reise nach Deutschland und damit das Erlernen der deutschen Sprache ist für Blessings Chagunda dabei eine Reise zu sich selbst geworden. "Ich habe begonnen, mich und meine Kultur besser zu verstehen", sagt der Malawier, der seit Oktober 2021 in Deutschland ist. Er hat hier auch die Bedeutung von Geschichte erkannt. Es ist wichtig zu wissen, woher man kommt, wo die eigenen Wurzeln liegen, findet er.

Patrick Okeke aus Nigeria war Lehrer an einer Grundschule in Nigeria. Jetzt will er in Vallendar weiter Philosophie und dann Theologie studieren. Der Vision seines Ordensgründers Pallotti entspreche es, dass die Mitbrüder alle Kulturen kennenlernen. Dass das manchmal auch schwierig ist, merkt er am gemeinsamen Kochen: Denn er mag eigentlich keinen Curry, aber seine indischen Mitbrüder kochen gerne mit Curry. "Ich öffne mich dann und esse es auf", sagt Patrick und lacht. "So gehen wir am Ende des Tages auch in Harmonie auseinander."

Die pallottinische Bewegung hat internationale Wurzeln

Die Internationalität ist den Pallottinern eigentlich in die Wiege gelegt worden. Das findet der Regens der Internationalen Kommunität in Vallendar, Pater Norbert Possmann. Er begleitet die jungen Pallottiner beim kulturellen Austausch. Denn bis zur Gründung von eigenständigen Provinzen im Jahr 1909 seien alle an einem Tisch gesessen und hätten Französisch, Englisch, Italienisch und Deutsch gesprochen. In der ganzen Welt seien die Mitbrüder damals unterwegs gewesen, erzählt Pater Possmann.