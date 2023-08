Paris, New York, Berlin: Solisten kommen von den großen Bühnen nach Friedberg

Zum Friedberger Musiksommer kommen Musiker, die viel Erfahrung und viele Auszeichnungen vorweisen können. Ein Einblick in ihre spannenden Karrieren.

Uxía Martínez Botana (Kontrabass) Die gebürtige Spanierin wurde von einem amerikanischen Magazin als eine der besten zehn Bassspielerinnen und von der internationalen Kritik für ihre „große Intensität und außergewöhnliche Technik“ anerkannt. Sie arbeitete mit Solisten wie Martha Argerich, Emmanuel Pahud, und Daniel Barenboim zusammen. 2014 erhielt sie das Gustav-Mahler-Stipendium der "Claudio Abbado Foundation" als eine von zehn prominenten Musikern aus Europa unter der Leitung von Daniel Harding.

Guy Braunstein (Violine) Der israelische Violinist wurde im Jahr 2000 zum 1. Konzertmeister der Berliner Philharmoniker ernannt, mit denen er bereits 1992 als einer der Solisten unter der Leitung von Zubin Mehta aufgetreten war. 2013 beendete Braunstein seine Tätigkeit bei den Berliner Philharmonikern, um sich auf seine Solokarriere zu konzentrieren. In den letzten Jahren hat sich Braunstein in Daniel Barenboims West-Eastern Divan Orchestra engagiert. Bereits in jungen Jahren begann er seine internationale Karriere sowohl als Solist als auch als Kammermusiker und ist seitdem mit vielen wichtigen Orchestern aufgetreten, wie dem Israel Philharmonic Orchestra, dem Tonhalle-Orchester Zürich, den Bamberger Symphonikern und den Berliner Philharmonikern. Sein Erfolg führte ihn schnell zu den wichtigsten Bühnen der Welt und er hat mit Musikern wie Isaac Stern, Zubin Mehta, Yefim Bronfman, Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle, oder Lang Lang zusammengearbeitet.

Die Pianistin Michal Friedländer ist seit vielen Jahren beim Festival dabei. Foto: Andreas Schmidt (Archivbild)

Michal Friedländer (Klavier) Aufgewachsen in Israel, erhielt sie ihre musikalische Ausbildung in Boston und New York. Als Solistin konzertierte die Pianistin u.a. mit dem Jerusalem Symphony Orchestra, dem Beer-Sheva Sinfonieta , dem Young London Soloist Orchestra, dem Orchestra Bruno Maderna, der Bayerischen Kammerphilharmonie, den Tel Aviv Solisiten und der Staatskapelle Halle. Friedländer ist begehrte Kammermusikpartnerin und Liedbegleiterin internationaler Solisten. Sie trat mit Mitgliedern der Berliner und Wiener Philharmoniker auf und gastierte u. a. bei den Musikfestivals in Aix-en-Provence, Peking, Sapporo, Ravinia, Jerusalem und Zermatt und Rolandseck. Konzertreisen führten sie in die Carnegie Hall, Kennedy Center, Berliner Philharmonie, Jordan Hall in Boston und Queen Elisabeth Hall in London. Zusammen mit Karl-Heinz Steffens nahm sie alle Werke für Klarinette und Klavier von Johannes Brahms auf. 2012 gründete sie zusammen mit Nikolas Boewer und Florian Barak das Trio Franz Schubert.

Andrey Godik (Oboe) Er begann seine musikalische Ausbildung an der Staatlichen Musikhochschule in Moskau. Mit mehreren Orchestern trat Godik als Solist in Erscheinung, regelmäßig gastiert er bei führenden Festivals, darunter das Schleswig-Holstein Musik Festival, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, das Hamburger Kammermusikfest oder das Menuhin Festival Gstaad. 2014 trat er die Stelle als Solo-Oboist der Komischen Oper Berlin an, 2017 übernahm er die Stelle als Solo-Oboist der Bamberger Symphoniker, seit September 2022 ist er in gleicher Funktion bei den Münchner Philharmonikern tätig. Darüber hinaus arbeitet er seit einigen Jahren mit dem Mahler Chamber Orchestra zusammen.

Die in New York geborene und in Israel aufgewachsene Sängerin Tehila Nini Goldstein tritt beim Friedberger Musiksommer auf. Foto: Janine Escher

Tehila Nini Goldstein (Sopran) Die in New York geborene und in Israel aufgewachsene Sängerin ist eine aufstrebende Solistin und leidenschaftliche Kammermusikerin. Ihr Repertoire umfasst klassische Oper sowie barocke, zeitgenössische und israelische Musik. Sie ist Gewinnerin des Gesangswettbewerbs der Tel Aviv Music Academy, erhielt ein Stipendium der America Israel Cultural Foundation und war Preisträgerin des prestigeträchtigen Liederkranz Foundation-Wettbewerbs in New York. Bei den Innsbrucker Festwochen gewann sie den zweiten Preis beim Wettbewerb für Barockoper. Bereits als Kind sang sie unter der Leitung von Claudio Abbado, Kurt Masur und Zubin Mehta als Mitglied des Ankor-Chores. Seitdem ist sie Solistin mit Orchestern wie dem National Opera Center Symphony Orchestra in New York, dem Haifa Symphony Orchestra, dem Israel Symphony Orchestra und dem Israel Chamber Orchestra und trat in Europa, Israel und Nordamerika auf.

Lesen Sie dazu auch

Alexander Kovalev (Cello) Der Solo-Cellist der Staatskapelle Berlin ist auch ein begeisterter Kammermusiker. Während seiner Karriere spielte er bei einigen der renommiertesten Festivals, in Verbier erhielt er den Preis der Neva Foundation. Er arbeitete mit renommierten Musiker:innen wie Martha Argerich, Daniel Barenboim oder Nils Mönkemeyer zusammen. Auf Einladung von Maestro Barenboim wurde Kovalev auch Mitglied des Boulez Ensembles.

Beatrice Muthelet (Viola) ist Mitglied der Berliner Philharmoniker. Foto: Erwin Hafner (Archivbild)

Beatrice Muthelet (Viola) Nachdem sie die Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker absolviert hatte, wurde sie Mitglied dieses Eliteorchesters; seit 2001 spielt sie als Stimmführerin der Bratschen im Mahler Chamber Orchestra, und überdies tritt sie seit 2003 jeden Sommer mit dem Lucerne Festival Orchestra auf. Béatrice Muthelet ist Mitbegründerin des Quatuor Capuçon um Renaud und Gautier Capuçon; zu ihren weiteren Kammermusikpartner*innen zählen Martha Argerich, Hélène Grimaud, Isabelle Faust oder Christian Tetzlaff. Intensiv widmet sie sich auch sozialen Projekten, vor allem für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Beatrice Muthelet bereicherte bereits mehrfach den Friedberger Musiksommer.

Zivi Plesser (Cello) Er hat eine bemerkenswert vielseitige Karriere als Solist, Kammermusiker und Pädagoge vorzuweisen. Er hat weltweit mit den wichtigsten Instrumentalisten und Dirigenten unserer Zeit zusammengearbeitet wie Zubin Metha, Sir Neville Marriner, Asher Fisch und David Stern. Konzertverpflichtungen führten ihn in bedeutende Konzerthäuser in Paris, Wien, die Berliner Philharmonie sowie in London. Plesser ist bei den wichtigsten Musikfestivals der Welt aufgetreten, wie dem Marlboro Festival, dem Cervantino Festival in Mexiko, dem Jerusalem International Chamber Music Festival, dem Ako Festival in Japan, dem Kuhmo Festival in Finnland, dem Salon de Provence in Frankreich sowie dem Rolandseck Festival. Plesser ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe. (AZ)