Parkender Fiat von unbekanntem Fahrzeugfahrer beschädigt

In Friedberg fährt eine unbekannte Person einen roten Fiat an. Es entsteht ein erheblicher Schaden, die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Eine bisher unbekannte Person ist mit ihrem Fahrzeug in Friedberg gegen einen geparkten, roten Fiat Panda gefahren. Im Anschluss flüchtete sie. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montag zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr in der Jesuitengasse.

Am Fiat entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)