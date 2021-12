In Friedberg wird ein parkendes Wohnmobil beschädigt

Einen Fall von Unfallflucht meldet die Polizei aus Friedberg. In der Robert-Hart-Straße wird ein geparktes Wohnmobil angefahren.

Am linken Außenspiegel ist ein geparktes Wohnmobil in Friedberg demoliert worden. Laut Polizei stand das Fahrzeug der Marke Peugeot in der Robert-Hartl-Straße. Der Zeitpunkt der Unfallflucht liegt zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Nach dem Unfall entfernte sich der oder die Schuldige, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird mit etwa 250 Euro angegeben.

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)