Friedberg

vor 33 Min.

Parkprobleme in der Tiefgarage Ost: Stadt hängt weitere Schilder auf

Schilder an den Ausgängen der unteren Ebene in der Garage Ost weisen jetzt auf die Ausnahmeregelung beim Parken hin.

Plus In der Garage Ost in Friedberg geht es im Advent eng zu. Eine Spezialregelung sorgte zusätzlich für Verwirrung und Kritik. Wie läuft es jetzt?

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Strafzettel unterm Scheibenwischer, obwohl man denkt, man habe sich korrekt verhalten: Das erlebten und erleben Autofahrerinnen und Autofahrer dieser Tage in der Tiefgarage Ost an der Friedberger Ludwigstraße. Die untere Ebene ist Personen mit Dauerparkausweis vorbehalten, doch die Hinweise darauf übersehen einige offenbar. Nun haben die Stadtwerke nachgebessert. Wie ist die Situation aktuell?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen