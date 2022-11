Friedberg

vor 18 Min.

Pastoralreferent Vincent Semenou ist ein Trommler für die Bildung

Plus Der Friedberger Pastoralreferent Vincent Semenou ist in zwei Kulturen zu Hause. So will er den Menschen in seiner afrikanischen Heimat Chancen eröffnen.

Von Christine Hornischer

Für Vincent Semenou ist es ein Geschenk, in Friedberg sein zu dürfen. "Ich sehe es deshalb als meine Berufung an, etwas zurückzugeben und den Kindern meiner Heimat in Togo mithilfe von Bildung auch Chancen zu eröffnen“, sagt der Pastoralreferent der Friedberger Pfarrei St. Jakob. Darum legen die Mitglieder des von ihm gegründeten Vereines „Yayra“ ihr Augenmerk auf die Verbesserung der Bildungssituation im ländlich geprägten Ort Zafi, dem Heimatdorf Semenous. Sie sind überzeugt davon, dass Zugang zu Bildung ein wichtiger Schritt zu Bekämpfung von Armut, Krankheiten und Not und gleichzeitig Voraussetzung zur Eigenverantwortung ist.

