Pater Kremsler verlässt Friedberg

Der 82-jährige Pallottiner Pater Kremsler verbringt nach drei Jahren in Friedberg seinen Lebensabend in Limburg.

Drei Jahre hat Pater Bruno Kremsler jetzt in Friedberg verbracht. Jetzt führt ihn sein Weg wieder weg aus Bayern. Ab dem 20. Februar wird der 82-Jährige im Missionshaus im hessischen Limburg seinen Lebensabend verbringen. 2021 hat Pater Bruno Kremsler das nord-rheinwestfälische Rheinbach verlassen, als die Pallottiner ihre dortige Niederlassung auflösten und war an den Hauptsitz der Provinz nach Friedberg gezogen. Dort hat er Gottesdienste zur Aushilfe in der Pfarreiengemeinschaft Adelzhausen gehalten, und manche Gläubige kamen zu ihm ins Pallotti-Haus, um seinen seelsorgerlichen Rat einzuholen. Von Vorteil war, dass er einige Pallottiner in Friedberg noch vom Studium kannte, erzählt er. Und dass er als Aushilfe in den umliegenden Dörfern unterwegs war, hat den 82-Jährigen an seine Heimat Wangen im Allgäu erinnert.

Pater Kremsler wuchs in Wangen im Allgäu auf

Der Pater mit dem kurzen Haarschnitt und der sonoren Stimme ist 1941 in Friedrichshafen geboren, ist aber in Wangen im Allgäu aufgewachsen. Weil sein Onkel als Schreiner Pallottiner in Rheinbach war, ging Bruno Kremsler als Schüler ans dortige pallottinische Internat und beschloss ebenfalls, in die Gemeinschaft einzutreten. Er absolvierte das Noviziat in Olpe, legte seine erste Profess 1963 ab, studierte in Vallendar und wurde 1967 zum Priester geweiht. Nach einigen weiteren Stationen blieb Pater Kremsler vor allem in Rheinbach als Seelsorger und ist, wie er sagt, „zu einem Rheinbacher“ geworden. (AZ)