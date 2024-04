Peter Oswalds Hybrass-Konzert: Die Klänge des seltenen Instruments

Ein Instrument, das es weltweit nur zweimal gibt. Im Rahmen von Peter Oswalds Hybrass-Konzert ist es in Friedberg zu hören. Das macht die Hybrass so besonders.

"Ich sehe mich selbst als offenen Geist und wirke gerne mit anderen Kulturen zusammen", erzählt Peter Oswald. Die Musik ist für den 59-Jährigen schon seit Kindertagen der Mittelpunkt seines Lebens. Noch immer reist er jedes Jahr für zwei Wochen nach New York und spielt mit internationalen Künstlern zusammen; die US-amerikanische Einstellung zur Musik inspiriert ihn. Kulturen zu verbinden, ist auch das Ziel seines Hybrass-Konzerts im Wittelsbacher Schloss. Welcher symbolische Wert hinter dem außergewöhnlichen Blasinstrument steckt, hat er uns erzählt.

Die besondere Trompetenart gibt es laut seinen Informationen nur zweimal weltweit. "Ein Exemplar besitze ich, das andere Franz Hackl, der Erfinder des Instruments." Franz Hackl ist Solist, Organisator und Instrumentenbauer. Zusammen mit seinem Vater entwickelte er die außergewöhnliche Hybrass. Sie besteht zur Hälfte aus Holz und zur Hälfte aus Metall. "Dadurch, dass die Luft teilweise durchs Holz fließt, entsteht ein samtiger und weicher Ton", erklärt Oswald. Das Instrument habe jedoch auch einen besonderen symbolischen Wert. Der Gegensatz zwischen Metall und Holz spiegelt für ihn das Zusammenwirken verschiedener Kulturen wider.

Konzert von Peter Oswald am 12. April 2024 in Friedberg

Und so steht auch das Hybrass-Konzert in Friedberg unter dem Motto "Eine musikalische Reise der besonderen Art durch Raum und Zeit." Seit 20 Jahren organisiert der 59-Jährige in Friedberg Konzerte mit internationalen Größen. Am 12. April demonstriert er dieses Konzept erneut im Wittelsbacher Schloss. Die Mischung verschiedener Genres ist von den Amerikanern inspiriert. "Wenn man bei uns Klassik studiert, wird einem oft gesagt, man solle danach nicht in einer Big Band spielen. In Amerika ist das ganz anders." Hier hätten Musiker an einem Tag vielleicht zuerst einen Job in der Oper und danach eine Session im Jazz-Club, erklärt er.

Im ersten Set präsentieren Oswald an der Hybrass und Adi Meixner am Klavier traditionelle Klänge. Das Programm der Komponisten erstreckt sich über verschiedene Kontinente und Epochen. Von Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart über George Gershwin bis hin zu Harry James ist vieles geboten. Mit Schlagzeug, Bass, Klavier, Saxofon, Trompete und Gesang findet im zweiten Set ein Gastspiel am fantastischen musikalischen „Ort“ Solenne statt. Zu hören sind Kompositionen von Joseph Martin Waters, Gene Pritsker, Roald Raschner und Harry Alt. Der erste Teil des Konzerts ist dabei eher traditionell orientiert, der zweite geht in Richtung Pop. Damit bleibt Oswald seinem Konzept treu und verbindet verschiedene Stilrichtungen.

Oswald unterrichtet an der Friedberger Schule für Musik

Oswald unterrichtet an der Friedberger Schule für Musik und fand selbst mit sieben Jahren zur Musik. Er ist in Graben (Landkreis Augsburg) aufgewachsen und spielte Trompete in der Blaskapelle. "Die Musik war mein Fokus. Nach der Schule kam ich heim, hab die Tasche abgelegt, die Trompete ausgepackt und losgespielt", erzählt der Musiker. Schon mit 16 absolvierte er die Begabtenprüfung und studierte Klassik und Jazz am Richard Strauss Konservatorium in München. Seitdem erlebt Oswald viele "Gänsehaut-Momente", wie er sie nennt. Unter anderem spielt er mit der Band "Blechblos'n" auf dem Münchner Oktoberfest und tritt in Wacken und auf dem Outreach-Festival in Schwaz auf.

