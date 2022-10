Friedberg

Im Ruhestand geht Peter Resler seiner Leidenschaft fürs Theater nach

Plus Der ehemalige Wirtschaftsbeauftragte der Stadt Friedberg sieht die Bühne als Ergänzung zu seinem Beruf. Was eine Schallplatte damit zu tun hat.

Von Christine Hornischer

Langweilig wird ihm bestimmt nicht in seinem "Unruhestand". Der ehemalige Wirtschaftsbeauftragte der Stadt, Peter Resler, ist seit 36 Jahren passionierter Schauspieler und Vorsitzender beim Theater in der Frauentorstraße (TIF) in Augsburg. "Dort habe ich genug zu tun", lacht er. Außerdem liest er gerne und hört Musik. "Und wenn es mir wirklich mal langweilig werden sollte, dann kaufe ich mir zusammen mit meinem Sohn einen alten VW Käfer, und den richten wir dann her", verrät er. Aber die Chancen seien eher gering.

