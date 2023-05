Pfadfinderzelte am Friedberger See beschädigt

Abgerissene Schnüre und ein Loch im Zelt: Unbekannte richten Schaden an.

Es dauerte nur etwa 40 Minuten. Wie die Polizei mitteilt, wurden von Freitag auf Samstagnacht mehrere Zelte einer Pfadfinderinnengruppe am Friedberger See beschädigt. Dabei rissen die unbekannten Täter mehrere Abspannschnüre ab und verursachten ein Loch in einem der Zelte. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Hinweise sind unter der Rufnummer 0821/323-1710 bei der Polizei Friedberg möglich. (AZ)