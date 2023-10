Pfarrei St. Jakob sucht Bilder fürs Jubiläum

Eine Ausstellung soll die Geschichte der Friedberger Stadtpfarrkirche zeigen. Wer hat noch alte Fotos?

Bei einem Festgottesdienst mit Weihbischof Anton Losinger und einem anschließenden Festakt im Pfarrzentrum wird am Sonntag, 15. Oktober, an die Weihe von St. Jakob vor 150 Jahren erinnert. Nach dem Einsturz des Turms konnte am 18. Oktober 1873 erstmals wieder eine Messe in der neuen, im italienisch-neoromanischen Stil errichteten Kirche von Friedberg gefeiert werden.

Für eine Ausstellung, in der die Geschichte der Stadtpfarrkirche und der ihr verbundenen Menschen dargestellt werden soll, braucht die Pfarrei Mithilfe: Wer noch Fotos oder Filme von der Kirche oder von in St. Jakob stattfindenden Gottesdienstfeiern wie zum Beispiel Taufen, Erstkommunionen, Firmungen und Hochzeiten hat, ist eingeladen, diese bei Familie Reißner in der Renatastraße 4 in Friedberg abzugeben.

Für die Rückgabe der Dokumente bittet die Pfarrei darum, dass jeder Gegenstand eindeutig mit Namen, Adresse und Telefonnummer gekennzeichnet ist. Die Pfarrei kümmert sich um die Digitalisierung der Dokumente und die zeitnahe Rückgabe an die Besitzer. (AZ)