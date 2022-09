Friedberg

18:00 Uhr

Photovoltaik in der Altstadt: Was bringt das neue Denkmalschutzgesetz?

Plus Erneuerbare Energien sind klimafreundlich und voll im Trend. In der Friedberger Altstadt verhindert der Denkmalschutz den Aufbau von Solarpaneels – zumindest noch.

Von Bianca Dimarsico

Bei Neubauten gehören Photovoltaikanlagen inzwischen fast immer dazu. Es hilft dem Klima und spart langfristig Geld, wieso also nicht? In Altstädten mit denkmalgeschützten Gebäuden wie in Friedberg ist die Situation anders. Selbst wer ein Solarpaneel auf seinem Dach haben will, darf das laut Denkmalschutz nicht. Der Grund: Das Bauwerk soll nicht beeinträchtigt werden, weder optisch noch funktional. Kürzlich verkündete die Bayerische Staatsregierung, den strengen Denkmalschutz zu lockern. Teil der Lockerungen soll auch sein, Solarstrom auf denkmalgeschützten Dächern erzeugen zu dürfen. Ob die Friedberger Gestaltungssatzung der Altstadt dem Beschluss angepasst wird, ist noch unklar. Seit 2007 wurde sie nicht mehr geändert.

