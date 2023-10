Friedberg

vor 32 Min.

Pizzaträume werden wahr: Das Miramare des TC Friedberg entführt nach Sizilien

Plus Unter den Sportgaststätten der Region verbergen sich echte Geheimtipps – darunter das Miramare in Friedberg mit seinem singenden Wirtsehepaar.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Man braucht nicht in den Süden zu fahren, um in italienischer Atmosphäre Bruschetta, Insalata Mista und Pizza in vielen leckeren Varianten zu genießen. Ein bisschen Italien für zwischendurch bieten Rosella und Salvatore im Miramare, der Sportgaststätte des TC Friedberg. Und wenn Zeit und ein kleines bisschen Muse bleiben, besteigen Rosella und Salvatore Rizzo die Bühne und singen. Viva Italia!

Eine runde Sache, das sind die Pizzen im Miramare auf jeden Fall. Angefangen beim beliebten Pizzabrot über Quattro Formaggi mit vier Käsesorten bis hin zur Pizza Nonna mit Bratwurst, Mozzarella, Tomaten und Basilikum erfüllen sie jeden Pizza-Traum. Wohlschmeckende Pastagerichte wie hausgemachte Nudeln mit Shrimps oder mit Lachs, aber auch Gnocchi mit Gorgonzola, Sahnesoße und viele weitere Köstlichkeiten aus dem Nudeltopf werden im Familienbetrieb gekocht.

