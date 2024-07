Pkw beschädigt Auto in Friedberg und flüchtet

Am Dienstag hat ein Pkw mit Aichacher-Kennzeichen ein geparktes Auto in Friedberg beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall um 16.30 Uhr in der Haagstraße. Demnach fuhr ein schwarzer Ford Focus mit AIC-Kennzeichen beim rückwärts Ausparken gegen einen geparkten Citroën und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Geschädigte konnte den Unfall beobachten.

Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)