Pkw mit Anhänger kippt bei Sturm auf der AIC 25 um

Sturmtief Zoltan brachte am Samstag ein Auto mit Anhänger bei Stätzling zum Kippen.

18.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am Samstag gegen 11.45 Uhr. Ein 24-jähriger Mann war auf der Kreisstraße AIC 25 in der Nähe des Tierheims mit seinem Pkw und Anhänger unterwegs. Wegen des starken Sturmes, so die Angaben der Polizei Friedberg, fiel der Anhänger mit dem Pkw um. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem Gegenverkehr, sodass ein weiteres Auto beschädigt wurde. Ein Kleintransporter musste in den Grünstreifen ausweichen. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (AZ)