Pkw rammt beim Abbiegen eine Straßenbahn

18.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall in Friedberg.

Mit einer Straßenbahn kollidierte am Freitagmorgen in Friedberg ein Auto. Wie die Polizei mitteilt, war der Pkw-Fahrer auf der Augsburger Straße in Richtung Friedberg unterwegs. Trotz der roten Ampel bog er nach links in eine Tankstelle ein. Dabei übersah er eine aus Augsburg kommende Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß. Statt sich aber um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchteten die Insassen des Pkw von der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Unfallverursacher keinen gültigen Führerschein hat. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 18.000 Euro. (AZ)