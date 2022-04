Plötzlich ist der Katalysator weg: Autofahrer erlebt böse Überraschung

Als ein Autofahrer am Montag zu seinem Fahrzeug in Friedberg zurückkommt, stellt er fest, dass der Katalysator fehlt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei seiner Rückkehr zu seinem am Park-and-ride-Platz in Friedberg geparkten Auto erlebte ein Autofahrer am Montag eine unschöne Überraschung. Eine unbekannte Person hatte zwischen 6.25 und 16.55 Uhr den Katalysator aus seinem Auto ausgebaut und mitgenommen.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise zum Diebstahl werden telefonisch unter 0821/323-1710 entgegengenommen. (AZ)