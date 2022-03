Plötzlich zu acht: Friedberger Familie nimmt ukrainische Schwestern auf

Eine Friedberger Familie hat zwei ukrainische Schwestern und ihre Kinder aufgenommen. Wie das Zusammenleben funktioniert – und wo sie an ihre Grenzen kommen.

Im Wohnzimmer der Scharolds herrscht Trubel. Sätze in Englisch, Deutsch und Ukrainisch fliegen durch die Luft, Hündin Emmi läuft schwanzwedelnd umher, der dreijährige Max tapst über den Teppich. Vor zwei Wochen haben Tina und Adrian Scharold ihrem jüngsten Sohn erklärt, dass bald ein Junge in seinem Alter bei ihnen wohnen wird, mit seiner Mutter, Tante und Schwester. „Yuras Haus ist kaputt“, hatten sie ihm gesagt. „Und er hat sein ganzes Spielzeug verloren.“ Am 10. März zogen die Ukrainerinnen mit den zwei Kindern in das Haus im Friedberger Osten. Eine große Veränderung für das Paar und ihre beiden Söhne. Sie verlegten ihr Schlafzimmer, verlängerten den Esstisch und sagten von Anfang an: „Sie können bleiben, solange sie es brauchen.“

Tina Scharold musste kaum über diese Entscheidung nachdenken. Im vergangenen Jahr hatte ihnen der Vermieter ihre Wohnung gekündigt, plötzlich standen sie ohne Heim da. Eine einschneidende Erfahrung: „Wir wissen, dass es im Leben nicht immer gut läuft.“ Mit dem neuen Haus hatten sie viel Glück, wie Scharold erzählt. Alle sechs Zimmer brauchten sie nicht. Als Tina Scharold über eine Friedbergerin mitbekam, dass dringend Unterkünfte benötigt wurden, sprach sie sich mit ihrem Ehemann ab und er zog mit. „Wenn wir schon so viel Glück hatten, können wir auch ein bisschen zusammenrutschen.“

Die Sporthalle des Gymnasiums Friedberg wurde als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet. Foto: Ute Multrus

So kamen die ukrainischen Flüchtlinge nach Friedberg

Kurze Zeit bevor das Ehepaar die Schwestern und die zwei Kinder abholte, kamen Scharold leise Zweifel. „Da dachte ich mir schon – ob das mit dem Zusammenleben wohl so klappt?“ Dann stand sie am Bahnhof und traf auf die Schwestern Anja und Olja und deren Kinder. „Sie sahen so erschöpft aus.“ Die Schwestern hatten sich noch in ihrer Heimatstadt Charkiw in einer Telegram-Gruppe um eine Unterkunft bemüht, ein genaues Ziel hatten sie nicht. Schließlich ergab sich ein Kontakt zu den Scharolds. Am 7. März kamen sie in Berlin an, dann fuhren sie mit dem Zug nach Friedberg.

Der erste Morgen war chaotisch, die Küche des Hauses voll. Fast zwei Wochen später sitzen die ukrainischen Frauen gemeinsam mit dem Friedberger Ehepaar am Esstisch. Adrian Scharold hat den Tisch verlängert, sodass acht Menschen Platz haben, nicht nur vier. "Das Leben ist gut hier, das normale Leben", sagt die 29-jährige Anja, die Englisch spricht. Mit den Scharolds bemühen sich die Schwestern im Moment um eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Das ist nicht leicht – offiziellen Stellen widersprächen sich noch bei Abläufen und Details, es gehe hin und her. Sie haben Passfotos gemacht, Fingerabdrücke eingereicht, pendeln zwischen Ankerzentrum und Landratsamt. Sehr hilfreich empfindet Tina Scharold den Austausch mit anderen Helferinnen und Helfern sowie deren Angebote und Sammelaktionen. Über diese konnte sie an Kleidung für die Frauen und die zwei Kinder kommen.

Der bürokratische Aufwand für Flüchtlinge ist groß

Bei den bürokratischen Hürden kommt sie zum Teil an ihre Grenzen. „Ich versuche mein Bestes, aber nichts ist einheitlich, es gibt so viele Infos!“ Sie wünsche sich darüber hinaus, als Helferin besser unterstützt zu werden, auch finanziell. „Es wird ja erwartet, dass Privatleute Flüchtlinge aufnehmen, deswegen könnten uns zumindest die Nebenkosten erstattet werden.“

Die Schwestern wollen unbedingt arbeiten, wie Anja erzählt. In ihrer Heimat hatte sie vor dem Krieg einen neuen Job angefangen, als Verkaufsleiterin bei einem Pharmazieunternehmen. Aus der Ferne kann sie arbeiten – befürchtet aber, dass bald ihr Gehalt eingestellt wird. „Wir wollen der Familie nicht zur Last fallen“, sagt Anja, ihre 34-jährige Schwester nickt. Sie sind dankbar für die Möglichkeit, bei einer Familie unterzukommen. Oljas Kinder hätten sofort Anschluss gefunden, die zwölfjährige Vera unternimmt viel mit dem großen Sohn der Scharolds und deren Nichte, der dreijährige Jura sage bereits deutsche Wörter beim Spielen. „Manchmal wollen sie nach Hause. Aber wir können nicht.“

Die Ukrainerinnen organisieren ihren Alltag weitestgehend selbst, kaufen ein, machen Ausflüge und gehen spazieren. Tina Scharold merkt, dass sich die Schwestern oft im Hintergrund halten, um nicht zu stören. „Sie sind sehr rücksichtsvoll.“ Gleichzeitig mache alle ungeduldig, dass die bürokratischen Vorgänge lange dauerten. „Wir müssen so viel warten – dabei ist es das Letzte, was wir wollen, sitzen und warten“, sagt Anja. Sie und ihre Schwester fangen bereits mit dem Deutschlernen an. Von der freundlichen Aufnahme seien sie überwältigt gewesen. „Wir hätten niemals so viel Hilfe erwartet und so eine große Herzlichkeit.“