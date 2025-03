Polizei auf der Suche nach flüchtigem Unfallverursacher

Am Mittwoch hat sich auf einem Parkplatz in der Augsburger Straße in Friedberg eine Unfallflucht zugetragen. Dabei touchierte laut Polizeibericht ein Auto ein geparktes Fahrzeug und verursachte einen Schaden von circa 1500 Euro. Das Ganze trug sich gegen 20 Uhr Abends zu. Der Fahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Friedberg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Johannes Kiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis