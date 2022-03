Polizei bittet nach Unfall in Wulfertshausen um Hinweise

4000 Euro Schaden lautet die Bilanz einer Unfallflucht in Wulfertshausen.

Am Freitag wurde ein in der Kirchstraße in Wulfertshausen geparktes Auto im Zeitraum von 7.30 bis 17 Uhr angefahren. Der silberfarbene Audi war auf Höhe einer Baustelle am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Besitzer gegen 17 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Schaden am linken, hinteren Kotflügel fest. Doch die Verursacherin oder der Verursacher hatte sich nicht um den Schaden gekümmert, sondern entfernte sich vom Unfallort. Hinweise sind an die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 möglich. (AZ)