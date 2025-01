Polizei ermittelt nach Brandstiftung am Friedberger Park & Ride Parkplatz

Am Samstag, 11. Januar, ging bei der Polizeiinspektion Friedberg um 21.30 Uhr eine Meldung ein: eine brennende Plexiglasscheibe am Park & Ride Parkplatz in der Augsburger Straße in Friedberg West. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Scheibe vermutlich mutwillig durch einen bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt wurde.

Brand einer Plexiglasscheibe in Friedberg

Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323 1710 zu wenden. (AZ)