Polizei erwischt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Der Fahrer eines Kleintransporters wird in Friedberg zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Als die Polizei skeptisch wird, kommt raus: Er hat Drogen genommen.

Am Mittwoch gegen 20 Uhr hielt die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Kleintransporter in der Seestraße in Friedberg an. Beim Fahrer fielen den Beamten drogentypische Merkmale auf. Ein Drogenschnelltest ergab, dass der Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige sowie ein Fahrverbot. (AZ)