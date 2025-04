Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle bei einem Lkw-Fahrer auf der Autobahn A8 eine Pistolennachbildung sichergestellt. Der 19-Jährige wurde am Dienstag gegen 15.15 Uhr an der Anschlussstelle Friedberg in Fahrtrichtung München von der Polizei kontrolliert, wobei sie die Waffennachbildung entdeckte. Nun wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (AZ)

