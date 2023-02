Polizei stellt gestohlenen Mercedes bei Kontrolle auf A8 sicher

Gefälschte Nummernschilder an einem Mercedes machen die Polizei stutzig. Zurecht, wie sich bei der Kontrolle des Fahrzeugs an der A8 bei Friedberg herausstellt.

Bei einer Fahrzeugkontrolle hat die Verkehrspolizei an der Ausfahrt Friedberg einen gestohlenen Mercedes Sprinter aus dem Verkehr gezogen. Dieser war laut Polizei am Sonntag gegen 15.30 Ur auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs.

Den Beamtinnen und Beamten fielen mehrere gefälschte Nummernschilder an dem Mercedes auf. Schließlich konnte das Fahrzeug anhand der Bauteilnummer identifiziert und als gestohlen ausgemacht werden. Die nun laufenden polizeilichen Ermittlungen sollen klären, ob der Fahrer von der Herkunft des Fahrzeugs wusste. (AZ)