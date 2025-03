Preisübergabe beim Lions Adventskalender

Der Sonderpreis des Lions-Adventskalenders geht dieses Jahr nach Gersthofen: Alexander Sturz, in Friedberg aufgewachsen, aber nun in Gersthofen lebend, hat den Gutschein für eine Bus-Tagesreise der Firma Demmelmeir im Wert von 1200 Euro gewonnen. Er bekommt jedes Jahr den Adventskalender von seinen Eltern geschenkt und hat schon seinen dritten Treffer gelandet. Er stellt den Gutschein dem Jugendorchester Gersthofen zur Verfügung, wo seine drei Kinder aktiv sind. Sven Stawinoga, der 2. Vorstand des mit 180 aktiven Mitgliedern größten reinen Jugendorchester Schwabens, zeigte sich begeistert. Das 50 Mitglieder starke A-Orchester hatte sich vor kurzem beim Wettbewerb des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds als Preis für den ersten Platz einen Freizeitgutschein im Wert von 750 erspielt. Zusammen mit dem Busgutschein ist nun die ersehnte Fahrt in den Freizeitpark Rust möglich. Eine tolle Idee, von der auch die Mitglieder des Lions-Clubs sowie der Sponsor, Herr Bestele von der Firma Demmelmeir begeistert sind. Die herzliche Einladung von Sven Stawinoga zum Galakonzert am 10.5.25 in der Stadthalle Gersthofen traf ebenfalls auf offene Ohren!

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.