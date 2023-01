Prozess gegen 30-Jährige: Sie ließ ihr Kleinkind bei 33 Grad im Auto

Im Juli 2022 lässt eine 30-Jährige ihr kleines Kind im Auto, welches in der prallen Sonne steht, während sie in Friedberg einkaufen geht. Sie kommt vor Gericht.

Eine Augsburgerin, welche im Sommer ihr Kleinkind im Auto ließ, während sie einkaufen ging, musste sich vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. An dem betreffenden Tag hatte es über 30 Grad, den Wagen parkte die 30-Jährige in der prallen Sonne. Die Mutter ging daraufhin in ein Bekleidungsgeschäft in Friedberg.

Verhandlung in Aichach: Mutter lässt Kind im Sommer im Auto zurück

Ein Mann kam zufällig an dem Auto vorbei und bemerkte ein Röcheln. Als er in das Fahrzeug schaute, sah er das eineinhalbjährige Kleinkind, welches sich bereits erbrochen hatte. Während er versuchte, eine Scheibe des Autos mit seinem Rollerhelm einzuschlagen, kam die Mutter aus dem Geschäft und holte ihren Sohn heraus.

Vor dem Aichacher Amtsgericht stellte Richter Axel Hellriegel das Verfahren schließlich gegen eine Geldauflage von 3000 Euro ein. Das Geld geht an den Verein Brücke Augsburg. "Ein Kind soll man nie alleine in einem Auto lassen. Da gibt man die Kontrolle aus der Hand, und das kann man bei einem Baby nicht machen", sagte Hellriegel der Mutter zum Schluss.