Friedberg

vor 33 Min.

Puzzle auf dem Volksfestplatz: So funktioniert der Fest-Aufbau

Edmund Diebold junior legt an "seinen" Auto-Scootern auch gern selbst noch Hand an.

Plus In wenigen Tagen steigt das Volksfest. Derzeit wird vor Ort noch gewerkelt, der Aufbau birgt Herausforderungen. Die Schausteller haben aber auch andere Fragen.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Das ein oder andere Hämmern ist zu hören. Im Zelt werden Bänke aufgestellt, draußen geht es bei den meisten Fahrgeschäften noch um den Feinschliff. "Das Schloss für den Müllcontainer kommt nachher", ruft Florian Koss einem Helfer zu. Der Aufbau für das Volksfest läuft also in geregelten Bahnen. Dabei ist dieser keineswegs ein Pappenstiel. Es gibt einiges zu beachten, von der richtigen Anordnung bis hin zu den Sicherheitsabständen.

"Das ist ein bisschen wie Tetris hier", sagt Koss mit Blick auf das Computerspiel, bei dem Klötze wie bei einem Puzzle an die richtige Stelle verschoben werden müssen. Er ist einer der beiden Platzmeister beim Volksfest. Während sein Kollege Florian Eckardt eher für die Organisation rund um das Festzelt zuständig ist, koordiniert Koss seit einigen Jahren den Aufbau auf dem Platz selbst. Dafür legt er zunächst eine Zeichnung an, auf denen die Aufstellung der Schausteller vermerkt ist. "Es gibt Wechselplätze, aber auch Standorte, die immer gleich vergeben werden." Beispielsweise der Auto-Scooter, der immer in der Mitte steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen