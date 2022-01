Quadfahrerin bei Unfall in Friedberg leicht verletzt

In Friedberg muss eine Autofahrerin am Montag bremsen. Eine hinter ihr fahrende Quadfahrerin sieht das zu spät und es kommt zum Unfall.

Eine Leichtverletzte und etwa 1500 Euro Schaden sind das Resultat eines Unfalls am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Ludwigstraße in Friedberg. Eine Autofahrerin fuhr dort laut Polizei in Richtung Münchner Straße. An der Einmündung zur Haagstraße musste sie anhalten.

Quadfahrerin fährt in Friedberg auf Auto auf

Hinter ihr war eine Quadfahrerin, die das Halten zu spät erkannte und der Autofahrerin auffuhr. Laut Polizei wurde die Quadfahrerin leicht verletzt und ins Friedberger Krankenhaus gebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird mit etwa 1500 Euro angegeben. (AZ)