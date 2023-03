Quartier gesucht für Gäste aus Bressuire

Zum Altstadtfest im Juli hat sich Besuch aus der französischen Partnerstadt angekündigt. Auch die Bürgermeisterin kommt.

Zum Friedberger Altstadtfest werden diesmal 78 Gäste aus der französischen Partnerstadt Bressuire erwartet. Erstmals haben auch Bürgermeisterin Emmanuelle Ménard und die Beauftragte für Städtepartnerschaften Anne Roux ihren Besuch angekündigt. Ebenso mit dabei sind wieder die Folkloretänzer „Les Sauteriaux“.

Ihre Ankunft in Friedberg ist für Donnerstag, 6. Juli, geplant, um traditionell am Festumzug des folgenden Tages teilnehmen zu können. Die Höhepunkte der freundschaftlichen Begegnung sind für Samstag, 8. Juli, vorgesehen: nachmittags der offizielle Empfang im Rathaus und die abendliche Jubiläumsfeier. Am Montagmorgen, 10. Juli, treten die Gäste die Heimreise nach Frankreich an.

Für die vier Übernachtungen in Friedberg werden die meisten französischen Besucher typischerweise von Gastfamilien beherbergt. Viele kommen zwar bei Freunden oder Bekannten unter, doch angesichts der großen Zahl werden noch zusätzliche Gastgeber benötigt. Oft erwächst daraus die Möglichkeit zu einem Gegenbesuch in der 20.000 Einwohner zählenden Stadt, die südlich der Loire etwa eine Autostunde entfernt von der Küstenstadt La Rochelle liegt.

Kontakt: Interessenten wenden sich bitte an die E-Mail-Adresse bressuire@friedberg.de. (AZ)