Radfahrender Weltenbummler kocht vor einem Friedberger Supermarkt

Ein Mann mit einem Fahrrad hat im Juli vor einem Supermarkt in Friedberg Aufsehen erregt. Nicht nur, weil er direkt vor dem Parkplatz sein Essen mit einem Camping-Gaskocher zubereitet, sondern auch wegen des großen Pappschildes, welches er am Gepäckträger angebracht hat. Darauf steht in englischer Sprache: „Ich bereise die Welt. Ich habe Geld verloren, aber nicht meine Träume. Brot, Bitcoins und schlechte Scherze sind willkommen.“

36-Jähriger Russe will bis nach Lissabon mit dem Fahrrad fahren

Der 36-Jährige heißt Lew und wurde im westsibirischen Surgut geboren. Vor fünf Jahren hat der gelernte Informatiker seine Heimat Russland aus politischen Gründen verlassen. Das Ziel seiner großen Fahrrad-Reise durch Europa: Lissabon in Portugal. „Mein Traum ist es, in Portugal mehrere Städte zu besuchen, geeignete Wellen zu finden und das Surfen zu lernen“, sagt Lew. „Das Rauschen des Ozeans, große Wellen und Abenteuer habe ich schon immer geliebt.“

Vorerst hört der Reisende allerdings nur das Rauschen der Autos am Parkplatz eines schwäbischen Supermarktes. Tag 34 seiner Fahrt von Krakau nach Lissabon führte Lew nach Friedberg. „Ich war nur einen Tag in Friedberg, aber dieser eine Tag hat mich beeindruckt“, berichtet der Reisende. „Die Menschen hier sind sehr offen. Sie erzählten mir von ihrem Leben und hörten sich auch meine Geschichte an“, sagt Lew. Der 70-jährige Christian wunderte sich, dass Lew eine derart weite Strecke zurücklegen will. Der 80-jährige Friedberger Markus erzählte ihm, dass er in jüngeren Jahren Alaska touristischer Begleiter war und dort aufgrund der Bären das Zelten mit Fahrrad lebensgefährlich sei.

Die Idee zu seinem Zweirad-Road-Trip hatte Lew in Polen, wo er die letzten fünf Jahre als Fahrradkurier arbeitete. Die Tour startete er am 5. Juni in Krakau. Wenn er unterwegs müde wird, schläft er spontan in seinem Zelt. „Ich gebe ehrlich zu: In den ersten sieben Tagen meiner Radreise bekam ich Panikattacken“, erinnert sich Lew. „Mein Gehirn wollte einfach nicht das gemütliche Bett, die warme Dusche und meinen gesicherten Job verlassen.“ Das Schlimmste auf der Reise seien die Zecken. 20 bis 30 Zecken mussten ihm entfernt werden, bevor er gelernt hat, geeignete Plätze für sein Zelt zu finden.“

Im März 2026 will Lew in Portugal ankommen

Mittlerweile genießt er das Leben im Sattel. Ein paar deutsche Sehenswürdigkeiten will Lew noch besuchen, bevor ihn die Route weiterführt nach Paris, Monaco, Barcelona, Málaga und schließlich Lissabon. „Mein Reiseplan ist flexibel – in meinem Herzen bin ich ein Romantiker und halte mich nicht strikt an Tages-, Kilometer- oder Richtvorgaben“, verrät Lew, der seine Erlebnisse auf Instagram unter dem Namen „Lew_wine“ teilt. Im März 2026 will er in Portugal ankommen.