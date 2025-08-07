Icon Menü
Friedberg: Radfahrer mit zwei Promille stürzt in Rederzhausen – Schulter verletzt, Polizei ermittelt

Friedberg

Radfahrer mit zwei Promille stürzt in Rederzhausen – Polizei ermittelt

Mit rund zwei Promille verletzt sich ein junger Mann bei einem Fahrradsturz in Rederzhausen an der Schulter. Die Polizei Friedberg leitet ein Verfahren ein.
    Mit rund zwei Promille verletzt sich ein junger Mann bei einem Fahrradsturz in Rederzhausen an der Schulter. Die Polizei Friedberg leitet ein Verfahren ein. 
    Mit rund zwei Promille verletzt sich ein junger Mann bei einem Fahrradsturz in Rederzhausen an der Schulter. Die Polizei Friedberg leitet ein Verfahren ein.  Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

    Ein 23-jähriger Radfahrer hat sich laut der Polizei Friedberg am späten Mittwochabend bei einem Sturz in der Paartalstraße in Rederzhausen an der Schulter verletzt. Gegen 23.30 Uhr wollte er mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren und kam dabei zu Fall. Rettungsdienst und Polizei wurden verständigt. Da bei dem jungen Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch – dieser ergab einen Wert von rund zwei Promille. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)

