Radfahrer mit zwei Promille stürzt in Rederzhausen – Polizei ermittelt

Ein 23-jähriger Radfahrer hat sich laut der Polizei Friedberg am späten Mittwochabend bei einem Sturz in der Paartalstraße in Rederzhausen an der Schulter verletzt. Gegen 23.30 Uhr wollte er mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren und kam dabei zu Fall. Rettungsdienst und Polizei wurden verständigt. Da bei dem jungen Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch – dieser ergab einen Wert von rund zwei Promille. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)

