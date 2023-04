Radfahrer übersieht geparktes Auto und landet im Krankenhaus

Ein Radfahrer übersieht in Friedberg ein geparktes Auto und fährt dagegen. Der 67-Jährige verletzt sich mittelschwer und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu einem Verkehrsunfall mit Folgen kam es Dienstagabend in Friedberg. Gegen 18 Uhr war ein 67-Jähriger mit seinem Rad in der Wiffertshauser Straße unterwegs. Der Mann übersah einen geparkten Pkw und fuhr in voller Fahrt dagegen.

Der 67-Jährige verletzte sich mittelschwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am geparkten Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Höhe des Sachschadens am Fahrrad wird auf 1000 Euro geschätzt. (AZ)