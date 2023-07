Radler stürzt: Autofahrerin verursacht Unfall durch Unachtsamkeit

Eine Pkw-Fahrerin übersieht in Friedberg einen Fahrradfahrer auf dem Radweg. Der Radler stürzt, hat jedoch Glück im Unglück. Dennoch sucht die Polizei nach ihm.

Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Friedberg durch ihre Unaufmerksamkeit einen Unfall verursacht. Sie bog gegen 6.15 Uhr von der Münchner Straße in die Engelschalkstraße ab und übersah dabei laut Polizei einen auf dem Radweg kreuzenden Fahrradfahrer.

Radfahrer bei Unfall in Friedberg nicht verletzt

Dieser musste bremsen und stürzte. Der Radfahrer verletzte sich laut Polizei nicht, ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Der Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 zu melden. (AZ)