Friedberg

06:00 Uhr

Radverkehr in Friedberg: Noch ein Konzept soll erstellt werden

Friedberg will fahrradfreundlich werden. Wie das geht, soll ein neues Konzept aufzeigen.

Plus Die Stadt Friedberg holt Angebote für eine Studie ein. Im Bauausschuss gibt es Kritik am schleppenden Ablauf.

Von Thomas Goßner

Friedberg bemüht sich seit Herbst 2018 um die Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Bayern (AGFK). Wichtige Voraussetzung dafür ist ein Radverkehrskonzept, das Schwachstellen benennt und Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Dafür sollen jetzt, also dreieinhalb Jahre nach dem Grundsatzbeschluss, Angebote von Ingenieurbüros eingeholt werden. An diesem schleppenden Vorgehen entzündete sich Kritik im Bauausschuss des Friedberger Stadtrats.

