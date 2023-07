Raten Sie mit: Zu wem gehört welche Altstadtfest-Route?

Die Festzone der Friedberger Zeit ist groß. Vier regelmäßige Festgänger haben einen Abend lang ihren Weg aufgezeichnet. Die Frage ist: Wer lief welche Strecke?

Von der Luftikus-Vorführung am Schloss zu den Baderinnen am Marienplatz weiter zur Theateraufführung am Hafnergarten - wer auf dem Friedberger Altstadtfest einige Programmpunkte mitnehmen oder auch nur durch das gesamte Festgelände schlendern wollte, hat ordentlich Meter gemacht. Denn das Fest hatte viel zu bieten. Insgesamt 170.000 Menschen aus Friedberg und der gesamten Region wollten sich das nicht entgehen lassen. Wir haben vier von ihnen einen Abend lang begleitet und ihre Laufwege mittels GPS-Tracker verfolgt.

Rätseln Sie mit und erraten Sie, welcher Laufweg zu welcher Person gehört. Sie alle haben mehr oder weniger dienstlich viel Zeit auf der Friedberger Zeit verbracht: die hohen Temperaturen ertragen, Bäckertaufen verfolgt, im Regen gestanden, Bier im Tonkrug getrunken, das Unwetter erlebt. Und sie alle ziehen ein sehr positives Fazit zum diesjährigen Fest. Aber finden Sie auch heraus, wer von ihnen welche Wege gegangen ist?

Um die Fragen und Antwortmöglichkeiten angezeigt zu bekommen, müssen Sie für die Anwendung Ihre Einwilligung geben.

